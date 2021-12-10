Ярослава та Вікторію поховали окремо, на такому рішенні наполягли батьки дівчини.

Моторошна аварія в Чернігівській області забрала життя 13 людей. У ДТП загинула молода пара, закохані хотіли побратися.

Про це повідомляє видання RadioTrek.

Ярослав Веремієнко збирався зробити пропозицію своїй коханій Вікторії Гурін. Вони разом опинилися в злощасній маршрутці напередодні заручин. 23-річні закохані того дня їхали на роботу. Ярослав хотів швидше зібрати гроші на весілля.

Хлопця поховали в рідному Борзні, а дівчину – в Мені. Батьки Вікторії відмовилися їх ховати разом.

Читайте такожПокликала маму і почала рятувати: на Сумщині дівчина кинулася з ножем на братаМамі Ярослава перед похоронами стало погано, їй викликали медиків. У жінки загинув єдиний син.

"Я навіть не уявляю, як зараз все це переживає його мама. Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не заподіяв зла", - розповіла знайома сім'ї загиблого хлопця.

На його письмовому столі стоять фотографії з коханою дівчиною. Він працював в колл-центрі та навчався заочно.

Аварія під Черніговом: що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням"Борзна - Чернігів".

В результаті аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих, які госпіталізовані в обласну лікарню, міську лікарню №2 та обласну дитячу лікарню, медики характеризують як тяжкий та середньої тяжкості.

Читайте такожЧитали "Отче наш": На Буковині люди ледь не посивіли під час поїздки крижаною дорогою (фото, відео) За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб" Кримінального кодексу України.

Водієві фури, який є ймовірним винуватцем ДТП, 8 грудня вручили підозру про вчинення правопорушення.

8 грудня в Чернігівській області оголосили Днем жалоби.

9 грудня водієві вантажівки суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова