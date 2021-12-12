Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 32-річний чоловік.

У селі Городище Рівненської області сталася ДТП за участю маршрутки і вантажівки, яка перевозила ліс.

Як повідомляється на сайті поліції, 31-річний житель села Яблунне, водій автомобіля "ЗІЛ", перевозив деревину, яка не належним чином була закріплена, у результаті чого із причепа випала колода і пробила бокове скло зустрічного автобуса "Богдан". При цьому одна незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої перебувало 20 пасажирів.

Повідомляється, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 32-річний житель Березного, у якого попередньо діагностували перелом передпліччя.

Водія вантажівки доставили до медзакладу, де у нього відібрали біологічні зразки.

За попередньою кваліфікацією частини 1 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою) слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у маршрутки, що перевозила пасажирів, під час руху відпало колесо.

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Автор: Олег Давигора