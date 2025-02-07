Затриманому інкримінують зловживання впливом, наразі призначено службове розслідування.

Служба безпеки України затримала водія адміністрації Державної прикордонної служби України (ДПСУ), який за $20 000 обіцяв військовим переведення із зони бойових дій.

Про це написав журналіст Віталій Глагола у Telegram. "За моєю інформацією співробітники СБУ затримали ще 4 лютого 2025 року військовослужбовця Держприкордонслужби – Богдана Крамаренка, головного сержанта, старшого водія першої автомобільної групи, але відомо про це стало тільки зараз. За оперативною інформацією, Крамаренко вимагав та отримав хабар у $20 000 за організацію переведення військовослужбовців із зони бойових дій до більш безпечного місця служби", - зазначив він.

За даними журналіста, посадова особа була затримана під час отримання грошей.

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"Йому інкримінують ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу ("зловживання впливом")", - додав Глагола.

Він уточнив, що фігрант - 1998 року народження, військовослужбовець працює у ДПСУ з 2018 року, обіймає посаду старшого водія першої автомобільної групи (забезпечення адміністрації ДПСУ), відділення експлуатації техніки відділу технічного забезпечення.

"Зазра затриманий перебуває у Київській гарнізонній гауптвахті. Призначено службове розслідування. Очікуємо на офіційну реакцію керівництва та розгляд справи в суді", - зауважив Глагола.

Хабарництво в Україні

Нещодавно у Нацполіції повідомили, що викрито 13 військовопосадовців у незаконному нарахуванні додаткових виплат підлеглим. Встановлено, що кошти нараховувались військовим, які не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, котрі взагалі не проходили службу або самовільно залишили військову частину. Йдеться загалом про суму у понад 13 млн грн. Усі викриті особи отримали підозри. Серед підозрюваних - командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП.

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