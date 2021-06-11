Чоловік намагався незаконно потрапити з України до Євросоюзу.

На українсько-польському кордоні знайшли труп громадянина Пакистану.

За інформацією Державної прикордонної служби України, чоловік хотів незаконно потрапити до Європейського союзу.

Зазначається, що прикордонники Чопського загону дізналися про можливе порушення державної межі й спільно з польськими колегами організували пошуки порушника.

"Було виявлено чоловіка азійської зовнішності без ознак життя. Згодом було встановлено, що померлий - громадянин Пакистану, який намагався незаконно потрапити з України до ЄС. Попередньо також встановлено, що іноземець рухався самостійно. Інші обставини наразі з'ясовуються", - розповіли у ДПСУ.

Читайте такожПрикордонники спіймали німецьких мандрівників-нелегалів, які думали, що Україна в ЄСУ Держприкордонслужбі також зазначили, що кожного року на ділянках Чопського, Мукачівського, Чернівецького прикордонних загонів незаконно перетнути кордон і потрапити до ЄС намагаються сотні мігрантів з різних країн світу.

"На жаль, вони не зважають на особливості гірсько-лісистої місцевості та погодні умови, які нерідко ставлять під загрозу життя та здоров'я "мандрівників". ... Часто, особливо взимку, затримання нелегалів прикордонниками є для "мандрівників" порятунком від загибелі", - додали в ДПСУ.

За останні три роки, намагаючись незаконно перейти кордон на ділянці Чопського загону, загинули троє мігрантів.

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Автор: Катерина Комолова