Скільки будинків відключили від газопостачання і коли орієнтовано його відновлять у "Київгазі" говорити не захотіли.

У частині будинків Святошинського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці, а також у Києво-Святошинському районі тимчасово припинено розподіл газу через нічний обстріл РФ, повідомляє пресслужба "Київгазу".

Зазначається, що фахівці працюють над усуненням наслідків ворожого обстрілу.

"Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет", - зазначається у повідомленні.

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Втім у пресслужбі відмовилися назвати кількість будинків, тимчасово відключених від газопостачання, та орієнтовні строки його відновлення.

Нічна атака Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 4 липня російські загарбники завдали чергового масованого удару по Україні, застосовуючи "Шахеди", крилаті та балістичні ракети. За інформацією Повітряних сил, з 539 ворожих "Шахедів" Україні вдалося збити 268, ще 208 було локаційно втрачено/подавлено. Також Сили оборони збили 2 з 11 ворожих ракет.

"Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначили у Повітряних Силах ЗСУ.

За словами, керівника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія використала рекордну кількість ударних дронів.

"Противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом, понад 330 саме ударних "Шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку. Але перехоплено цілей теж чимало", - зауважив він.

Ігнат підкреслив, що для відбиття атаки Україна використала всі доступні засоби. Зокрема авіацію, зенітно-ракетні війська та ППО Сухопутних військ.

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