Перехожий зняв на відео, як її утримує в машині чоловік.

В Харкові перехожі зняли на відео, як дівчина намагається втекти від чоловіка, який силою утримував її в автомобілі.

Відео опубліковано в Telegram-каналі Труха.

На ньому можна побачити, як чоловік силою утримує дівчину, що плаче в машині. Інцидент стався на площі Свободи.

За словами очевидця, автомобіль BMW "видавав куражі" з відкритими дверима, а з машини чулися жіночі крики.

Читайте такожВ Одесі жінка організувала бордель у готелі"Підбігли до авто, дівчина - в істериці. Водій каже, що вона його дружина. Почав бикувати. Потім все ж дівчину відпустив, вона почала тікати. Їй повернули документи, що випали з машини (Катерина У.). Вже після цього відео водій почав кидатися на очевидців, після чого побіг за дівчиною", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з Telegram-каналом зв'язалася сама постраждала. Вона розповіла, що чоловік погрожує їй та її родині фізичною розправою.

"Я кілька разів писала заяви в поліцію, які мій чоловік, Уваров Михайло Миколайович, "вирішував". Він погрожує мені, що покалічить, що переріже моїх батьків, завдасть тілесних ушкоджень, що забере у мене моїх діток", - розповіла Катерина.

За її словами, чоловік вживає наркотики, після чого стає дуже агресивним.

"Я йшла багато разів, шкодувала дітей і сім'ю, переступаючи через себе, боячись, що він щось мені зробить, але більше не можу. Я хочу жити спокійно. Допоможіть, будь ласка, поширити", - сказала вона.

Дівчина зазначила, що вже п'ять років не може вийти з цих відносин, а її діти стають свідками домашнього насильства.

"Я не можу втекти, тому що мене можуть просто вбити або покалічити за це", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловік палицею забив до смерті дружину. На суді він сказав, що робив їй масаж, а не бив.

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