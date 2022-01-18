Свідки розповіли, що жінка боялася, що чоловік її вб'є.

У селищі Ратне Ковельського району Волинської області чоловік палицею забив до смерті дружину. На суді він заявив, що робив їй масаж, а не бив.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.

Слідство встановило, що чоловік в ніч на 27 квітня 2020 року 60 ударами палиці вбив свою дружину. На її тілі були виявлені численні травми.

На суді підозрюваний свою провину заперечував. Він заявив, що напередодні трагедії повернувся додому з риболовлі. Вдома він не застав дружину. Коли він подзвонив по телефону жінці, та нібито була нетвереза і він чув, що поруч з нею є інший чоловік. Коли жінка повернулася, їй нібито стало погано, тоді підозрюваний приніс їй води і вона заснула.

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На наступний же день жінка прокинулася і говорила, що погано почувається, тоді, за словами підозрюваного, він взяв масажер, робив потерпілий масаж і навіть дав їй ліки. Коли їй стало гірше, він нібито викликав медиків, проте жінка померла. Чоловік переконував, що подружжя ніколи не конфліктувало.

Слова підозрюваного категорично спростували п'ять свідків. Вони повідомили, що покійна часто скаржилася на свого чоловіка, який зловживав алкоголем і ревнував її. За їхніми даними, він бив жінку, а тому вона хотіла розлучитися з ним. Знайома покійної також розповіла, що її подруга говорила, що вона може не пережити Великдень, оскільки чоловік часто жорстоко її бив і погрожував вбити.

Один зі свідків розповів, що в день трагедії потерпіла приїхала до нього на велосипеді. Вона розповіла йому про те, що чоловік жорстоко б'є її. Після розмови і вживання алкоголю жінка пішла додому. Свідок стверджував, що вони випили трохи і потерпіла не була п'яною.

Свідчення підтвердили камери відеоспостереження та висновки експертів. За їхніми даними, чоловік 60 разів ударив палицею жінку і добивав її ногами. Потерпіла, судячи з травм, оборонялася. Причиною смерті жінки став травматичний шок.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Це рішення можна оскаржити в Апеляційному суді.

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