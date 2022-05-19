Зараз затриманому оголошено про підозру, планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співробітники Служби безпеки України затримали брата екс-народного депутата Олега Царьова при спробі організувати диверсії у східних регіонах.

Як повідомляє прес-служба СБУ, цей родич колишнього депутата-зрадника, ініціатора "новоросії" і поплічника колишнього президента Віктора Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

"Він був упевнений у швидкій перемозі РФ: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації. Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об'єктах інфраструктури. СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаній схованці зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції гідності, підтримуючи зв'язок з братом, який переховувався у РФ.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Офіс генпрокурора поінформував, що народного депутата ІV-VІІ скликань від "Партії регіонів" Олега Царьова заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

Судом доведено, що з квітня по травень 2014 року під час публічних заходів у Києві, Донецьку, Дніпропетровську та інших містах, а також в інтерв'ю для різних ЗМІ Царьов закликав до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.

Крім того, нещодавно Царьов запропонував начальнику воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто російським окупантам.

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