Бізнесмен працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

В управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї.

Зазначається, що загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

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За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора.

"Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як росіяни заробляють в Україні під час війни

Через рік великої війни в Україні, розв'язаної Росією, в нашій країні продовжують діяти компанії, частки у яких належать громадянам країни-окупанта. Загалом їх кілька десятків.

Понад півроку повномасштабної війни бізнеси, пов'язані з агресором, мали змогу брати участь в публічних закупівлях в Україні. За цей час близько 200 компаній зі зв'язками з РФ, змогли отримати близько 1 мільярда гривень з держбюджету України. З жовтня 2022 року таким бізнесам заборонено брати участь у публічних закупівлях.

Водночас росіяни досі мають зможу заробляти в України. Приміром, днями стало відомо, що КП "Міжнародний аеропорт Ужгород" замовило у громадянина Росії два капітальних ремонти вартістю майже 400 тисяч гривень.

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