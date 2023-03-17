Обидві закупівлі відбулися без використання електронної системи.

КП "Міжнародний аеропорт Ужгород" замовило у громадянина Росії два капітальних ремонти вартістю майже 400 тисяч гривень.

Як пише "Закарпаття онлайн", в системі "Прозорро" повідомляється, що згідно з однією угодою, підрядник відремонтує вбиральню на другому поверсі адміністративної будівлі аеропорту за майже 200 тисяч гривень. Згідно з другою – кабінет там же. Обидві угоди не деталізовані – об’єм робіт, використані будівельні матеріали та їхня ціна невідомі.

Зауважують, що обидві закупівлі відбулися без використання електронної системи. Підрядником в обох випадках виступив ФОП Павлюх Володимир Андрійович, який, згідно з даними YouСontrol, є громадянином Росії, але зареєстрований в Ужгороді.

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Цей ФОП, що існує з 2005 року, з 2020 року вже отримав 11 замовлень на загальну суму 2,26 млн гривень. З цієї суми 1,64 мільйони заплатив саме "Міжнародний аеропорт Ужгород". Приміром, торік Павлюх ремонтував дах аеровокзалу, внутрішньопортові дороги.

Як росіяни заробляють в Україні під час війни

Через майже 13 місяців повномасштабної війни в Україні продовжують діяти компанії, частки у яких належать громадянам країни-агресора. Їх понад 40, 9 є у стані припинення.

З жовтня 2022 року бізнесам, пов’язаним з агресором, було заборонено брати участь у публічних закупівлях. До того часу близько 200 компаній, що мають зв’язки з РФ, змогли отримати майже 1 мільярд державних гривень, оскільки перемогли у тендерах.

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