Підозрюваний не зможе вийти на свободу під заставу.

Київський районний суд Одеси взяв під варту водія, який збив на смерть 15-річну дівчину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі суду.

За версією слідства, 4 листопада підозрюваний, рухаючись на автомобілі Opel по Адміральському проспекту, грубо порушив правила дорожнього руху.

"Чоловік не помітив людей, які рухалися через пішохідний перехід, не знизив швидкість і збив їх. В результаті ДТП 15-річна дівчина загинула на місці події, а її 21-річний брат госпіталізований", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Одещині внук до смерті побив прикуту до ліжка бабусю (фото, відео)Після аварії підозрюваний зник з місця події. У зв'язку з цим суд дозволив його затримати.

Розглянувши клопотання правоохоронців, суддя задовольнив його – підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, увечері 4 листопада в Одесі на Адміральському проспекті водій на Opel збив двох людей – 21-річного хлопця і його 15-річну сестру, яка загинула на місці ДТП. Хлопець отримав перелом ноги і його доставили в лікарню. Водій з місця дорожньо-транспортної пригоди зник. Його затримали 9 листопада в орендованій квартирі його приятеля.

Встановлено, що 28-річний уродженець Одеської області деякий час проживав на території сусідньої держави, де, за попередніми даними, скоїв злочин. Зокрема, заподіяв людині тяжкі тілесні ушкодження, після чого почав переховуватися від правоохоронних органів цієї країни на території одеського регіону.

Автор: Лариса Козова