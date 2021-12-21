Викрадені авто чоловік "переганяв" у Черкаську область, де в подальшому реалізовував їх.

На Київщині затримали серійного викрадача автівок, 40-річний уродженець Черкаської області за півроку викрав понад 10 автівок.

Про це йдеться на сайті Головного управління Національної поліції у Київській області.

"У квітні чоловік заволодів автівкою Hyundai Sonata, яка належала мешканцю Софіївської Борщагівки, згодом у Вишгороді також викрав авто Hyundai Tucson. Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що зловмисник попередньо приїжджав до місця злочину з метою "розвідки" та підбору автомобіля. Після цього він підготовлював номерні знаки, замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під конкретні іномарки. Своє авто лиходій залишав на парковках та до місць злочину прибував громадським транспортом", - йдеться у повідомленні.

Викрадені авто чоловік "переганяв" у Черкаську область, де в подальшому реалізовував їх.

Під час санкціонованого обшуку у чоловіка виявили гранати РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекти ключів від автомобілів, заготівки (болванки) для викрадення автотранспорту, спецзасоби для безшумного розбиття вікон в автомобілях та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до скоєння злочинів.

Встановлено, що викрадач раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2,3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) , ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Затримано його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Максимальний термін покарання, який загрожує лиходію - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

За словами начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова, наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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