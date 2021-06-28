Чоловік неодноразово був судимий за вчинення аналогічних злочинів.

На Київщині 51-річний мешканець селища Глеваха викрадав автомобілі марки "Chevrolet Aveo" протягом 2020 та 2021 років.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції із залученням спецпризначенців.

Як з’ясувалось, зловмисник перегнав автомобіль до міста Нововолинськ Волинської області та залишив на території приватного домоволодіння.

Під час огляду даного авто поліцейські виявили, що замки водійських дверей та запалення мають зовнішні ознаки злому, VIN номер змінено кустарним шляхом, а дублюючі таблички взагалі відсутні. Свідоцтво про реєстрацію авто мало явні ознаки підробки.

За місцем проживання чоловіка та у його авто правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили державні номерні знаки від викрадених автомобілів та номери “прикриття”, спецтехніку для пошуку GPS – маячків та для заглушування сигналів GPS, набір інструментів для злому замків та інші.

Встановлено, що чоловік неодноразово був судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території Київської та інших областей.

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Автор: Олег Давигора