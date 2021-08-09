Конфлікти і бійки відбуваються на Контрактовій площі регулярно.

На столичному Подолі стався ще один вуличний конфлікт. Цього разу в нього втрутилася поліція.

Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний". На ньому можна бачити, як з місця сутички йде якийсь чоловік в явно неадекватному стані.

Його наздоганяє поліцейський, але шлях йому перегороджує ще один чоловік – він стає в бійцівську стійку, готуючись до бійки. Плани бійця швидко змінюються, адже до нього підходять ще двоє правоохоронців.

З відео не зрозумілі ані причини, ані результат конфлікту.

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Зазначимо, що конфлікти і бійки відбуваються на Контрактовій площі регулярно. Так, 4 липня там сталася бійка за участю понад 10 осіб. Один з учасників бійки впав і був побитий, ймовірно отримав травми.

11 липня повідомлялося про цілу серію масових бійок між відвідувачами розважальних закладів на Подолі. На відео було видно, що конфлікти виникають одразу в декількох локаціях. Часом бійки починаються прямо на проїжджій частині вулиці Сагайдачного, заважаючи тим самим пересуванню автотранспорту.

Автор: Дмитро Захаров