Внаслідок вибуху троє поліцейських та "терорист" отримали травми.

У Кривому Розі Дніпропетровської області за фактом вибуху гранати, внаслідок чого постраждав 61-річний чоловік та троє поліцейських, відкрито два кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровської області.

Зазначається, що 8 серпня близько 17:23 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків по вул. Кармелюка в Інгулецькому районі міста.

"За викликом прибули патрульні поліцейські Кривого Рогу, які розпочали перемовини з чоловіком та викликали на місце події оперативні служби. Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас – РГД-5, який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Запоріжжі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці - підозрюють витік газу (фото, відео)Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік та троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали.

Цього ж дня в помешканні фігуранта поліція провела обшуки, в ході яких вилучено ще дві гранати РГД-5 із запалами до них. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 серпня у Кривому Розі внаслідок вибуху гранати постраждав 61-річний чоловік.

Він отримав серйозні травми. Потерпілого у тяжкому стані доставили до лікарні.

За інформацією місцевого журналіста Олега Єрмолинського, у чоловіка відірвана нога. За попередніми даними, постраждалий – учасник АТО.

Автор: Світлана Макринська