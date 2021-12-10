Чоловік під час конфлікту кілька разів вдарив дружину ножем, після чого намагався перерізати собі горло.

На Львівщині чоловік вбив свою 31-річну вагітну дружину. Після цього він намагався вчинити самогубство. Чоловік зарізав жінку й хотів перерізати собі горло. Все це відбувалося на очах у доньки, яка злякалася та втекла з хати.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні, 10 грудня, близько 07:50 у поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, який стався між чоловіком і дружиною – жителями одного з сіл Самбірського району. За словами заявника, під час конфлікту могла постраждати жінка.

"На місці події правоохоронці виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву жительку. Її 40-річний чоловік з раною шиї був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили поліцейські, під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, спричинивши їй смертельні поранення, після чого намагався перерізати собі горло. Також встановлено, що у цей час в будинку перебувала 10-річна донька подружжя.

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За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині чоловік побив свою дружину до стану коми. Він каже, що все сталося через ревнощі.

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Автор: Світлана Макринська