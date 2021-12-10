Зловмисник стверджує, що сварка сталася через ревнощі.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано чоловіка, який побив дружину до стану коми.

Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції.

Зазначається, що злочин стався у будинку подружжя. За словами 30-річного підозрюваного, під час сімейної вечері він випив спиртне, і почав сваритися з потерпілою через постійні ревнощі.

"В результаті, зірвав на ній злобу – жорстоко побив. Жінка деякий час була при свідомості, і самостійно пішла спати, але не прокинулася. Тривогу забила знайома подружжя, коли прийшла в гості і не змогла розбудити 36-річну господиню", - йдеться в повідомленні.

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Жінку госпіталізували в стані коми, її чоловіка затримано в порядку ст.і 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("нанесення тяжких тілесних ушкодження"). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у місті Доброслав Одеської області суд засудив до 3 років обмеження волі чоловіка, який у 2020 році викрав 7-річну дівчинку.

На думку слідства, він вирішив її викрасти, відкрив передні пасажирські двері і, пообіцявши подарунок, підманив дитину до машини, втягнув до салону і поїхав. Слідство вважає, що чоловік хотів викрасти дитину, так як має схильності до педофілії, а пізніше мав намір аналогічні дії вчинити щодо іншої дитини, в населеному пункті Березівка.

Автор: Лариса Козова