Водія госпіталізували.

У Миколаївській області мисливці переслідували та обстріляли автівку чоловіка, вирішивши, що він браконьєр.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

20 листопада чоловік повідомив до поліції, що неподалік с. Українка невідомі обстріляли його автівку Hyundai Tucson.

На місці події поліцейські встановили, що 50-річний потерпілий їхав через поле, коли його почали переслідувати незнайомці на автомобілі Нива.

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Через це водій Hyundai отримав поранення руки та голови. Його госпіталізували.

З’ясувалося, що четверо мисливців побачили в полі автомобіль і вирішили, що за кермом знаходиться браконьєр. Щоб пересвідчитись у цьому, вони поїхали за ним, а коли той став тікати та стріляти, відкрили стрілянину у відповідь.

Слідчі затримали стрілка - ним виявився 36-річний мешканець Одеси. Обидві мисливські рушниці вилучили.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України "Замах на умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві конфлікт приватних перевізників закінчився стрільбою з пневматичної зброї, різаниною, бійкою і використанням сльозогінного аерозолю.

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Автор: Людмила Жерновська