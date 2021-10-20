Двоє людей отримали серйозні травми, одному з них завдали ножові поранення.

У Києві приватні перевізники "не поділили" маршрут. Інцидент закінчився стрільбою з пневматичної зброї, різаниною, бійкою і використанням сльозогінного аерозолю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Стрілянина та різанина сталися на кінцевій зупинці столичної маршрутки №555. Конфлікт виник між представниками двох приватних компаній, які займаються перевезеннями.

"За словами очевидців, власник компанії "Авен-Єзера" з невідомими особами в балаклавах вчинили збройний напад на водіїв і співробітників ТОВ "Транссіті". Вони відкрили стрілянину, застосували ножі, а потім кинули в автобус речовину зі сльозогінним аерозолем зеленого кольору", - повідомляється в Telegram-каналі.

Конфлікт не обійшовся без постраждалих. Двоє людей отримали травми. У одного з них після бійки залишилися ножові поранення в області сідниць, а також каліцтво на правій руці від травматичної зброї. Друга людина отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій щелепи та рвані рани.

На місці інциденту працювали медики швидкої допомоги. Чи постраждали під час стрілянини пасажири та інші люди - не відомо.

Як повідомляється на сайті ТОВ "Транссіті", приблизно 20 хлопців зайшли в автобус і відкрили стрілянину, також вони застосовували ножі та кинули в автобус сльозогінний аерозоль зеленого кольору.

Також відомо, що за кількома київськими маршрутами громадського транспорту нещодавно було розірвано договір з перевізником "Авен-Єзера". Причиною розірвання співробітництва стали виявлені та підтверджені факти махінації з документами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом у переповненої маршрутки відмовили гальма. Моторошний інцидент потрапив на відео.

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Автор: Поліна Кузенко