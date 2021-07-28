У ДТП за участю автобуса та вантажного фургона постраждав водій останнього.

На Рівненщині у ДТП потрапив пасажирський автобус з понад 50 прочанами, які поверталися з Києва до Львова.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області, 28 липня о 02:34 на спецлінію "101" надійшла інформація про аварію на автодорозі "Київ - Чоп" неподалік села Синів Гощанської територіальної громади за участю вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter та автобуса нерегулярних перевезень "Київ-Львів".

На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Гоща.

"На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter. Вогнеборці з метою недопущення виникнення загоряння відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих – водій фургона. В автобусі нерегулярних перевезень "Київ-Львів", у якому перебували 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий хлопець, який був спортсменом. 17-річний Дмитро Барнич був біатлоністом.

Автор: Світлана Макринська