На Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий хлопець, який був спортсменом. 17-річний Дмитро Барнич був біатлоністом.
Про загибель хлопця розповіли у Закарпатській регіональній федерації біатлону на сторінці установи у Facebook.
"Трагічна подія забрала життя нашого спортсмена з Міжгірщини. У неділю, 25 липня, у ДТП, яке відбулося в с. Нижній Студений, у віці 17 років обірвалося життя юного спортсмена Дмитра Барнича. Невблаганна смерть забрала його у родини та друзів в самому розквіті життя. Ми знали його, як привітного та доброго хлопця, надзвичайно талановитого та перспективного спортсмена", - йдеться у повідомленні.
В коментарях користувачі пишуть свої співчуття батькам та рідним біатлоніста.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині 14-річний підліток на мотоциклі потрапив у ДТП. Хлопчик наразі в реанімації.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- Лежала напівгола та з кляпом: моторошні деталі вбивства молодої мами на Полтавщині
- Ховались у соняшниках: на Харківщині "злодій в законі" та його спільника при спробі незаконно потрапити до України
- Скрізь вогонь та все в диму: в Запоріжжі горів острів Хортиця (фото)
- Заразилася в городі: у Запоріжжі від правця померла жінка
- В Одесі п'ятеро дітей отруїлися їжею в лікарні