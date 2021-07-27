Біатлоністу Дмитру Барничу було всього 17 років.

На Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий хлопець, який був спортсменом. 17-річний Дмитро Барнич був біатлоністом.

Про загибель хлопця розповіли у Закарпатській регіональній федерації біатлону на сторінці установи у Facebook.

"Трагічна подія забрала життя нашого спортсмена з Міжгірщини. У неділю, 25 липня, у ДТП, яке відбулося в с. Нижній Студений, у віці 17 років обірвалося життя юного спортсмена Дмитра Барнича. Невблаганна смерть забрала його у родини та друзів в самому розквіті життя. Ми знали його, як привітного та доброго хлопця, надзвичайно талановитого та перспективного спортсмена", - йдеться у повідомленні.

В коментарях користувачі пишуть свої співчуття батькам та рідним біатлоніста.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині 14-річний підліток на мотоциклі потрапив у ДТП. Хлопчик наразі в реанімації.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко