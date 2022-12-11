За попередніми даними, один з балонів вибухнув, а інший здетонував від нього.

На Волині унаслідок вибуху двох туристичних газових балонів у багатоквартирному будинку постраждали двоє людей.

У повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій зазначається, що о 16:16 сьогодні, 10 грудня, до Служби "101" надійшло повідомлення про те, що у 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська стався вибух.

"Вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший", - йдеться у повідомленні.

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У квартирі перебувала мати з двома дітьми.

"Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови, госпіталізований в КНП "Нововолинська центральна міська лікарня", - розповіли у Службі.

Зауважується, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні.

"У результаті виникла пожежа, що охопила домашні речі, стелю й стіни", - йдеться у повідомленні.

Вибухи балонів в Україні

Від початку листопада в Києві вибухнули три туристичних газових балони: загиблих і травмованих немає.

В Маріуполі почастішали пожежі через нехтування правилами безпеки при використанні газових балонів. Місто перетворилося на потенційну вибухівку, а МНС Росії ніяк не реагує.