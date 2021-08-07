За "роботу" вона обіцяла кілеру заплатити 10 тис. гривень, але поліція затримала її.

У Волинській області жінка замовила кілеру вбивство чоловіка, аби не повертати оформлений на нього кредит.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

36-річна місцева жителька, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 тис. гривень.

Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели спецоперацію. Поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

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Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали.

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Їй уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Автор: Віталій Саєнко