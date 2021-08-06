Чоловік, повертаючись п'яним з полювання, відкрив стрілянину з автомобіля.

У Донецькій області до 13 років позбавлення волі засуджений мисливець, який в результаті хаотичної стрільби вбив з рушниці 15-річного хлопця.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що 8 грудня 2018 року близько 21:00 житель с. Рибинське Волноваського району, повертаючись з полювання напідпитку, здійснив з вікна автомобіля, в якому він перебував на пасажирському сидінні, кілька пострілів з мисливської рушниці.

"В результаті хаотичної стрільби 15-річний підліток, який перебував на вулиці в компанії друзів, отримав множинні вогнепальні поранення поперекової області і стегна з проникненням в черевну порожнину і м'які тканини в районі хребта. У важкому стані хлопця доставили в міську лікарню, де він згодом помер", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Світлана Макринська