Після аварії в Черкаській області у низці сіл встановили пости, які мають контролювати рівень воли у річці Золотоношка.

У селі Маркизівка Золотоніського району Черкаської області на річці Золотоношка частково зруйновано нижню частину шлюзу греблі.

Рятувальники та правоохоронці дізналися про інцидент на Черкащині у суботу о 17:45 годині, йдеться на сторінці Поліції Черкаської області в Facebook.

За даними відомства, після часткового руйнування шлюзу немає загрози підтоплення городів та будинків. В поліції попросили громадян не панікувати.

Зі зруйнованої частини шлюзу виходив потік води, ширина якого становила близько чотири метри, а глибина – приблизно 30 сантиметрів.

Читайте такожНа Черкащині чоловік напав на бригаду швидкої допомоги: махав кулаками та зламав технікуПісля інциденту на греблі в селах Антипівка, Мицелівка й Ковтуни, які знаходяться нижче за течією Золотоношки, виставили пости для контролю рівня води. Місцевим жителям повідомили про аварію.

Нагадаємо, у липні 2013 року в Одеській області в ставку Старий піднявся рівень води, і в греблі утворився прорив довжиною близько 30 м та висотою до семи метрів. Були підтоплені кілька будинків та десятки городів.

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