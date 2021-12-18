Жертвою став вітчим подруги. Дівчина била його ногами, руками та палицею.

На Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила 43-річного чоловіка.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції Черкаської області.

Згідно з повідомленням, у селі Нове Місто Уманського району 15 грудня на подвір’ї власного домоволодіння виявили мертвим місцевого жителя. Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень.

Зрештою слідство встановило, що, 43-річного чоловіка побила 16-річна дівчина. Вона прийшла в гості та в неї виник конфлікт з вітчимом подруги.

"Юнка била дорослого чоловіка руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до смерті потерпілого. У скоєному правопорушниця зізналася", - йдеться в повідомленні.

Дівчині оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі син до смерті забив літню матір й викинув тіло в під'їзд.

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Автор: Катерина Гірник