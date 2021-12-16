Жінка пішла з немовлям у гості, вночі дитина плакала, потім кашляла, а вранці її знайшли мертвою.

У місті Кам’янка, що на Черкащині, трагічно загинула п'ятимісячна дівчинка. Немовля, як визначала експертиза, захлинулося блювотою. Дитина була із матір'ю, яка пішла з нею до друзів. Там вона і спала, поки немовля плакало.

Про це повідомляє видання "Про все".

Так, дитина загинула 15 грудня. Матір взяла її та ще одну доньку та пішла із ними у гості. Там вони залишилися на ніч. Бабуся дівчинки казала, що вона померла, бо вдавилася слиною. Проте згодом, за інформацією видання, експертиза показала, що немовля захлинулося блювотою.

"Моя донька перед цим взяла дітей і пішла до своїх товаришів по чарці. Там Юленька (п'ятимісячна дівчинка - УНІАН) й померла...Матір чула, як дитина плакала вночі. Вранці встала до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна", - розповіла бабуся загиблого немовля.

Жінка звинувачує у трагедії соціальні служби, які нібито не перевіряли її доньку. За словами бабусі загиблої, вона неодноразово скаржилася на те, що її донька пиячить та погано слідкує за дітьми.

"Я просила їх, аби прийшли перевірити, щоб якось на неї вплинути. Але нікого не було. І до поліції зверталась, а вони відмахувались тільки. Донька часто лишала найменшу на мене, або на шестирічну доньку. А тепер, коли трапилось горе, працівниці соцслужби приїжджали й казали, щоб я телефонувала в разі чого", - розповіла бабуся.

Депутатка Кам’янської міськради Наталія Клименко у розмові з виданням "Про все" також заявила, що соцслужби мали краще слідкувати за родиною:

Читайте такожЗадушила ременем для одягу: у Києві матір вбила свою дворічну доньку"Я дуже часто спілкувалась з бабусею дитинки. Вона самостійно не може займатись дітьми, бо їй важко ходити. Вони живуть в страшних умовах. Лідія Анатоліївна годує онуків, як може, поки донька пропиває гроші. Віддає майже всю свою пенсію на них. Соцпрацівники знали, що є така родина і зобов’язані були туди піти. А вони жодного разу не ходили, відколи народилась дитина".

У жінки залишилося ще двоє дітей - доньки шести та трьох років. На старшу вона не має батьківських прав, дитина живе в іншій родині.

Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк розповіла, що про смерть дитини у поліції повідомила сама матір. А керівниця служби у справах дітей Кам’янської міськради Ірина Коновалова стверджує, що інцидент є нещасним випадком. Нині ситуацію з'ясовують правоохоронці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині під час пожежі загинула півторарічна дитина, поки матір ходила в магазин.

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Автор: Поліна Кузенко