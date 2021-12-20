Постраждалих в результаті нападу в магазині госпіталізували.

На Черкащині чоловік напав з ножем та поранив чотирьох відвідувачів магазину.

Як повідомляється на сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook, надзвичайна подія сталася 19 грудня у селі Скородистик Іркліївської сільської громади.

"О 22:30 у диспетчерську екстренки зателефонувала перелякана жінка і повідомила, що у магазині "Вера" чоловік з ножем напав на відвідувачів і чотирьох поранив", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Черкасах застрелили місцевого підприємця – ЗМІНа місці події медики надавали допомогу чотирьом травмованим і згодом доправили їх до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні.

"У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови, у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30-ти років також мав різану рану на щоці. Ще в одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча", – розповіли медики.

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що у Черкасах чоловік обстріляв людей, з якими у нього виник конфлікт. Зловмисник намагався втекти, але його затримали.

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Автор: Світлана Макринська