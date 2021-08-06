Підозрюваний залякував свою бабусю, і вона віддавала йому останні гроші, з'ясували правоохоронці.

У Києві суд вирішив відправити під варту 26-річного місцевого жителя, якого звинуватили у знущанні зі своєї 72-річної бабусі.

Протягом останнього року хлопець систематично ображав, принижував та залякував бабусю, вимагав гроші й продукти, йдеться на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook.

У відомстві зазначили, що зловмисник хотів зробити життя бабусі нестерпним та для цього почав жити біля її квартири у загальному коридорі будинку, заважав їй виходити з житла й погрожував фізичною розправою.

"Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї дочки й неповнолітнього онука, потерпіла була змушена віддавати кривдникові останні гроші та готувати йому їжу", – додали у столичній прокуратурі.

Експерт дійшов висновку, що у бабусі зловмисника через дії хлопця виник психічний розлад. Через проблеми з психікою у жінки, зокрема, загострилися хвороби, порушився сон та апетит, коливається тиск.

Читайте також"Нікому не потрібна": у Черкаській області з річки витягли бабусю, яка хотіла втопитися (фото)Чоловікові повідомили про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу (Умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою перебуває у сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілого).

Підозрюваного вже не раз притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насилля. Хлопець також був у місцях позбавлення волі за злочини, вчинені з метою наживи.

Нагадаємо, в Україні за умисне систематичне вчинення психологічного насильства проти родича, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілого, загрожують громадські роботи, арешт до шести місяців, обмеження волі до п'яти років чи позбавлення волі на термін до двох років.

Автор: Лідія Селезньова