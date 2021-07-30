Василя Ракула звинувачують у вимозі хабара від забудовника за перемогу в конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

Печерський суд обрав запобіжний захід начальнику Південного Управління капітального будівництва Міністерства оборони Василю Ракулу. Суд постановив відправити його під варту до 23 вересня з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Про це повідомляє РБК-Україна за підсумком засідання суду.

Рішення щодо другого фігуранта справи-екс-детектива НАБУ Романа Ковтуна суд винесе 2 серпня.

Запобіжний захід чиновнику Міноборони суд обрав за клопотанням департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції офісу генпрокурора. Це друга спроба суду винести рішення. 28 липня підозрювані не з'явилися на засідання.

Нагадаємо, глава Південного управління капбудівництва Міноборони Василь Ракул і колишній детектив НАБУ Роман Ковтун звинувачуються в спробі отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн дол. США. За це вони обіцяли будівельній компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають покарання — позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, це не перше кримінальне провадження, в якому проходить Василь Ракул. У 2019 році його звинувачували в доведенні до банкрутства підприємства Міноборони — Одеський завод будівельних матеріалів.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне - про зловживання владою та службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту і розтрати грошей на закупівлі. Друге — про присвоєння майна Міноборони.

Автор: Станислав Кожемякин