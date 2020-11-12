Після скоєного зловмисник виніс тіло загиблого у льох та накрив ганчір’ям.

На Харківщині 30-річний раніше судимий за вбивство чоловік позбавив життя вітчима своєї співмешканки.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як ідеться у повідомленні, трагедія сталася в селі Кирилівка Красноградського району. 45-річна заявниця розповіла правоохоронцям, що коли потрапила до будинку, побачила розкидані порожні пляшки з-під алкоголю, плями крові на дивані, які були прикриті подушками та співмешканця у нетверезому стані. Той зізнався у вбивстві її вітчима, тіло якого він заховав у льоху. Після цього він відібрав у жінки гроші й рушив пиячити далі.

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"За лічені години правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його. В ході допиту підозрюваного поліцейські з’ясували, що після застілля між зловмисником та вітчимом співмешканки виникла сварка. Під час конфлікту затриманий наніс декілька ударів кухонним ножем 61-річному чоловіку в область грудної клітини та живота. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного зловмисник виніс тіло загиблого у льох та накрив ганчір’ям", - розповіли у поліції.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Його затримали, а в суді клопотатимуть про арешт.

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Автор: УНІАН