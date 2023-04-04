Працівники поліції встановлюють усі обставини події.

У Харкові у чоловіка в руках вибухнула граната, він загинув на місці. Трагічний інцидент стався у вівторок, 4 квітня 2023 року.

Як повідомляє поліція Харківщини, близько 19:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, схожий на гранату.

"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група... На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. За даними поліцейських, загиблим виявився 36-річний мешканець Донецької області. Працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Інциденти з вибухами гранат в Україні

31 березня у Львові вибухнула граната. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала травми. У поліції повідомили, що загиблим виявився 44-річний мешканець Чернігова, який був гостем у помешканні 52-річного львів’янина.

Схожий інцидент стався 17 березня у Фастівському районі Київщини. Там 21-річний хлопець приніс додому гранату, яка згодом вибухнула. Йому рознесло ліву руку.

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