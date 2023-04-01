Відкрито два кримінальних провадження.

Внаслідок вибуху гранати у львівській багатоповерхівці ввечері п’ятниці, 31 березня, одна людина загинула, одну було поранено.

Як встановили правоохоронці, снаряд, ймовірно, ручна граната наступальна, вибухнув в одній з квартир будинку на вулиці Замарстинівській близько 22:30.

"Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами", – розповіли у поліції Львівської області.

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На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.

Наразі за фактом вибуху гранати, який призвів до смерті людини, відкрито два кримінальних провадження – щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та умисного вбивства (ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 15 ст. 115 ККУ).

Інциденти з гранатами в Україні

Вчора стало відомо, що на Одещині викрили чергове наркоугрупування. Під час затримання у торговців наркотиками вилучили гранатомет та гранати.

Раніше Служба безпеки України нейтралізувала два потужних канали переправлення зброї до Києва. Серед вилученого у затриманих – арсенал бойових гранат з підривниками.

Також правоохоронці затримали жителя Миколаївської області, який організував канал збуту трофейної зброї. Зловмисник намагався збути покупцям гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1.

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