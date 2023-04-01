Є постраждала одна людина.

У Львові вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула.

"Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждалі одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Ситуація в Україні - останні новини

31 березня ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Окупанти випустили дві ракети С-300, зруйновано об’єкт інфраструктури.

Відео дня

Також загарбники обстріляли з літака місто Оріхів Запорізької області, є поранені серед цивільних.

Крім того, росіяни обстріляли Розумівку та Нижню Хортицю, влучивши у житлові приватні будинки та на територію ферми. За попередніми даними, жертв немає.

Ввечері, 31 березня, окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії, загинуло двоє людей. Серед загиблих - дитина 2022 року народження.

Крім того, ворог упродовж дня, 31 березня, обстріляв чотири громади Сумської області. Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

Вас також можуть зацікавити новини: