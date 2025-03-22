Цілих дві години бригада швидкої медичної допомоги намагалась реанімувати хлопчика.

У Києві помер 7-річний хлопчик на прийомі у приватній стоматологічній клініці. Як повідомляє столична поліція, за попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу.

На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, яка протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але на жаль, дитина померла.

На місці зараз працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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Смерть у кріслі стоматолога

Останніми роками почастішали випадки смертей від наркозу під час лікування зубів як у дорослих, так і у дітей. Зараз дітям навіть молочні зуби видаляють під дією знеболювального. Як наголошують медичні адвокати, хто винен у таких смертях, може визначити лише судово-медична експертиза, коли будуть досліджені всі обставини – чи належне було обстеження, чи адекватно надавалася перша медична допомога, і тільки тоді експерти зможуть сказати, чи є провина лікарів.

Так, у вересні минулого року у "Охматдиті" врятували життя трирічному хлопчику, який ледь не помер після відвідин стоматолога. Лука з Луцька потрапив до лікарні в критичному стані. "У рідному місті хлопчику проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї. Вже по дорозі додому після процедури, мама Луки помітила, що у нього почало боліти горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим", - розповіли тоді лікарі і додали, що мама дитини відразу звернулася по допомогу до фахівців.

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