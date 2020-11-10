У середмісті Кропивницького у ранкову годину пік маршрутку з дороги занесло на пішохідну доріжку.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Мікроавтобус зніс сіті-лайт і врізався у дерево, саме воно і зупинило безконтрольний рух машини. Сталося це за кілька десятків метрів від зупинки. Лише дивом ніхто не постраждав: на тротуарі в цю мить нікого не було, а в салоні їхала лише одна пасажирка. Вона перелякалася, але жодної травми не зазнала. За попередніми даними поліції, у водія маршрутки за кермом трапився інсульт.
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