Зловмисниця знаходиться на тимчасово окупованій території півдня нашої країни, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України викрила очільницю "міносвіти РФ" у Мелітополі, яка віддала школи під казарми Росгвардії.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо керівниці створеного агресором "міністерства освіти Запорізької області", обвинувальний акт скеровано до суду, про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі спецслужби.

"Перебуваючи на "посаді", вона займалась переформатуванням освітньої системи регіону під потреби країни-агресора. Встановлено, що зловмисниця підписувала "розпорядження", якими передавала на баланс "міністерства внутрішніх справ РФ" будівлі українських навчальних закладів. Серед них - загальноосвітні школи і коледжі", - йдеться у повідомленні.

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В подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

"Задокументовано, що саме вона "передала" підрозділам Росгвардії навчальний корпус і гуртожиток одного з коледжів Мелітополя. Також колаборантка "передала" загарбникам всі автомобілі і комп'ютерну техніку міського відділу освіти", - розповіли у СБУ.

Крім того, ворожа поплічниця організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до складу Росії. Під час масових заходів вона особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі і "проголосувати" на користь Кремля.

"Під час проведення фейкового плебісциту вона намагалась примусово залучити місцевих педагогів до незаконної діяльності "виборчих комісій". У разі незгоди - погрожувала "візитами" до катівень рашистів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колаборанткою є колишня директорка одного із закладів освіти в Мелітополі, яка після захоплення міста вступила до лав місцевої "військово-цивільної адміністрації РФ".

Там її призначили керувати так званим "департаментом освіти", а згодом вона очолила "міністерство".

Так, на підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисниця перебуває на тимчасово окупованій території півдня України. Співробітники СБУ встановили місця її перебування і здійснюють комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - це треба знати

Супротивникові вдалося захопити низку населених пунктів регіону, зокрема, Мелітополь. Частина регіону захоплена, але не підкорена - наша армія та партизани активно протидіють ворогові.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку були знищені не менше 20 без російських окупантів. Чиновник додав, що лише на Запорізько-Мелітопольському напрямку знищені 1200 ворогів.

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