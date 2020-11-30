Правоохоронці встановлюють усі обставини / УНІАН
У Миколаєві загинуло подружжя: тіла батьків виявила донька, яка прийшла їх провідати.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
На місці трагедії правоохоронці попередньо встановили, що 58-річний чоловік наніс вогнепальне поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився сам.
За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Для встановлення остаточної причини смерті тіла, а також пістолет з якого здійснені постріли будуть направлені на проведення експертизи.
Обставини та причини трагедії встановлює слідство.
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