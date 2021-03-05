У Сумах 32-річний чоловік за 40 хвилин розтрощив щонайменше 10 автомобілів, розбив вікна кількох банків та однієї крамниці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Камери спостереження зафіксували, як невідомий відривав бокові люстерка у машин, бив ногами двері та трощив вікна. Власники пошкоджених авто не встигали заскочити його на гарячому, бо той швидко тікав і далі продовжував трощити усе на своєму шляху.
Читайте такожНе помітив: у Сумах водія ледь не збив потяг просто на очах у патрульних (відео)Після автівок чоловік перейшов на будівлі. Він бруківкою розбив вікна у трьох банківських установах, а потім почав жбурляти каміння у вітрини магазинів.
Затримати вандала вдалося завдяки описам перехожих. Експертиза ані алкоголю, ані наркотиків у крові чоловіка не виявила.
У скоєному затриманий зізнався, однак про причини патрульним розповісти не зміг, кажучи, що не знає, навіщо це робив. Лише згодом у відділку поліції пояснив, що його нібито довели: нерви не витримали після сварки.
"Чоловік пояснив свої дії тим, що у нього проблеми в родині. Він був дуже роздратований та стурбований, тож коли вийшов на вулицю, почав трощити все навкруги", - розповів речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких.
За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі, а також доведеться відшкодовувати збитки, які потерпілі поки підраховують.
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