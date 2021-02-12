Співробітники Державної прикордонної служби України заборонили в'їзд в Україну російській танцівниці, яка у 2018 році виступала в окупованому Росією Криму.
Читайте такожУ Києві з переохолодженням знайшли 23-річного швейцарця без взуттяПро це повідомляють у ДПСУ.
Відносно жінки була попередня інформація від інших правоохоронних органів щодо можливої незаконної подорожі в Крим.
Росіянка 1967 року народження потрапила в Сімферополь літаком з Москви влітку 2018 року. В окупованому Росією Криму вона брала участь в гала-концерті, є танцівницею та хореографом.
Через порушення прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном 3 роки.
Як повідомляє Українська правда, в'їзд заборонили президенту Ліги професіоналів східного танцю Росії Олені Рамазановій.
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