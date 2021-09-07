Під Києвом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі у напрямку Переяслава зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси. Під час аварії постраждали люди.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Патрульної поліції Київської області.
Аварія сталася сьогодні вранці, 7 вересня. На 30 км автодороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь, у напрямку міста Переяслав, "поцілувались" дві маршрутки. Окрім цього, в аварію разом з мікроавтобусами потрапили легкове авто та фура.
Читайте такожУ Польщі сталася аварія, постраждало багато українцівНаразі на місці інциденту працюють правоохоронці. Прес-служба поліції повідомила, що під час аварії постраждали люди. Проте причини ДТП та кількість осіб, які зазнали травм, поки що не розголошуються.
Водіїв попереджають про тимчасове ускладнення руху на трасі Н-08. Наразі посеред дороги знаходиться фура, а неподалік від неї стоять два мікроавтобуси, які сильно зім'ялися під час ДТП.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві водійка Lexus порушила ПДР і втекла від поліції. Зухвалий інцидент зняла на відео її подруга.
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