Дві сестри, які постраждали в аварії, перебувають у лікарні. Одній з них ампутували ногу.

3 вересня у місті Рудки на Львівщині сталася трагічна ДТП. Фура "влетіла" у магазин та перевернулася, в ДТП померли троє - водій вантажівки, жінка-пішохід і чоловік, який закрив собою одну з доньок. Його настільки понівечило, що лікарі навіть не дозволили жінці на нього подивитися.

Моторошні подробиці ДТП телеканалу "НТА" розкрила жінка, яка втратила в аварії свого чоловіка та ледь не втратила двох доньок.

У трагічному інциденті сильно постраждали та дивом залишилися живими дві сестри - 10-літня та 15-річна дівчинки. Вони йшли біля магазину разом з батьком. А коли на них неслася фура з щебенем, тато закрив молодшу дитину собою.

Чоловік загинув миттєво, а його 10-річна донька зазнала серйозних травм. Численні переломи та ушкодження, больовий шок, ушкодження голови та живота - дівчинці ампутували ногу. Дитині знадобилося переливання крові. За словами матері дівчинки, маленька пацієнтка відкриває очі, проте не реагує на оточення. Дитині дуже боляче, каже жінка.

Читайте такожПорізав себе і погрожує: у Запорізькій області дорослий чоловік влаштував школярці справжній терорЩе одна донька загиблого чоловіка перебуває у свідомості, проте зовсім не розуміє, що з нею трапилося. У 15-річної дитини множинні переломи кісток тазу, їй також знадобиться довга реабілітація.

Мати доньок ледь знаходить сили, аби розповідати про аварію. У страшній ДТП вона втратила чоловіка та залишилася сама з трьома дітьми. Тепер їй потрібно десь знаходити кошти на лікування середньої та молодшої доньок. Старша дитина жінки має ДЦП.

Розбита горем жінка просить усіх небайдужих про допомогу і зазначає, що вона не може уявити, як їй пережити цю трагедію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що моторошну ДТП коментував заступник міського голови з гуманітарних питань міста Рудки Роман Біндас. Він отримав інформацію про те, що у водія фури відмовили гальма.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко