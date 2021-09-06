Тепер порушниця може тимчасово здати своє водійське подсвідчення. Покарання для неї визначатиме суд.

У столиці стався черговий інцидент на дорозі, пов'язаний із грубим порушенням ПДР з боку київських водіїв. Цього разу "відзначилася" водійка Lexus, про вчинок якої розповів начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що 5 вересня жінка порушила правила зупинки та стоянки на Набережному шосе. Втім, замість надання документів інспектору вона спочатку поводилася зухвало, а потім взагалі втекла з місця інциденту.

Примітно, що спілкування порушниці з копом, яке супроводжувалося ненормативною лексикою з боку водійки, зняла на відео її подруга, яка теж була в машині. Запис Білошицький оприлюднив у коментарях до свого допису, раніше в мережу його виклала авторка.

"Ми невдовзі знайшли водійку Lexus. Вона, традиційно, поводила себе зухвало, не надавала посвідчення водія, закривала вікно автомобіля. Однак цього разу їй не вдалося уникнути відповідальності. На кермувальницю ми склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП і вилучили посвідчення водія. Тепер справу розгляне суд і визначить покарання. Санкція статті, окрім іншого, передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців", - розповів Білошицький.

На відео можна побачити, як порушниця на великій швидкості тікає від поліції й обурюється, що копи її переслідують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області п'яний водій влаштував стрілянину після дорожньо-транспортної пригоди.

Автор: Іван Бойко