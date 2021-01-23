Хулігани по черзі наносили сильні удари по тулубу і голові українця ногами і арматурою.

У мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного українця в Парижі.

Його розмістив у Facebook лідер партії "Вставай, Франція" Ніколя Дюпон-Еньян.

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На записі видно, як лежачу на вулиці дитину б'є група з десяти осіб. Вони по черзі завдають йому ударів по тулубу і голові ногами і арматурою.

Спочатку юний українець намагався захистити голову, але після сильного удару з ноги, по всій видимості, він втратив свідомість. Це не зупинило хуліганів, і вони продовжили бити його. Потім хулігани втекли.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім !!!

Побиття 14-річного українця в Парижі

За даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця, який у важкому стані перебуває в реанімації. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

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Автор: Денис Прядко