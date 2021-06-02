В Києві чоловік поранив ножем родича через гроші за комуналку / фото УНІАН

Поліція Києва затримала зловмисника, який поранив ножем свого родича. Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг.

Як повідомляється на сайті столичної поліції, одного з опонентів госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням, а зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як з’ясували правоохоронці, чоловіки проживають в одному домі на вулиці Садовій, разом зі своїми дружинами та дітьми.

Між сімейними парами виник конфлікт через гроші за сплату комунальних послуг. У ході сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним іншого у груди, а після цього залишив помешкання разом з дружиною.

35-річного потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.

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Поліція встановила, що нападник переховується у квартирі товаришів на вулиці Чорнобильській. В нього виявили пакет, де знаходились ніж та одяг, імовірно зі слідами крові.

Затриманий – 33-річний уродженець Дніпропетровської області, йому оголосили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).  Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше в Одесі пластичний хірург дістав 13 ножових поранень від друга своєї дружини, яку до цього побив. Потерпілого, який дістав проникаючі поранення черевної й плевральної порожнини, госпіталізували у важкому стані. 

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Автор: Дмитро Захаров