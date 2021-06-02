Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва затримала зловмисника, який поранив ножем свого родича. Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг.

Як повідомляється на сайті столичної поліції, одного з опонентів госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням, а зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як з’ясували правоохоронці, чоловіки проживають в одному домі на вулиці Садовій, разом зі своїми дружинами та дітьми.

Між сімейними парами виник конфлікт через гроші за сплату комунальних послуг. У ході сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним іншого у груди, а після цього залишив помешкання разом з дружиною.

35-річного потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.

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Поліція встановила, що нападник переховується у квартирі товаришів на вулиці Чорнобильській. В нього виявили пакет, де знаходились ніж та одяг, імовірно зі слідами крові.

Затриманий – 33-річний уродженець Дніпропетровської області, йому оголосили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше в Одесі пластичний хірург дістав 13 ножових поранень від друга своєї дружини, яку до цього побив. Потерпілого, який дістав проникаючі поранення черевної й плевральної порожнини, госпіталізували у важкому стані.

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Автор: Дмитро Захаров