Поліція Києва затримала зловмисника, який поранив ножем свого родича. Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг.
Як повідомляється на сайті столичної поліції, одного з опонентів госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням, а зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як з’ясували правоохоронці, чоловіки проживають в одному домі на вулиці Садовій, разом зі своїми дружинами та дітьми.
Між сімейними парами виник конфлікт через гроші за сплату комунальних послуг. У ході сварки один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним іншого у груди, а після цього залишив помешкання разом з дружиною.
35-річного потерпілого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.
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Поліція встановила, що нападник переховується у квартирі товаришів на вулиці Чорнобильській. В нього виявили пакет, де знаходились ніж та одяг, імовірно зі слідами крові.
Затриманий – 33-річний уродженець Дніпропетровської області, йому оголосили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Раніше в Одесі пластичний хірург дістав 13 ножових поранень від друга своєї дружини, яку до цього побив. Потерпілого, який дістав проникаючі поранення черевної й плевральної порожнини, госпіталізували у важкому стані.
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