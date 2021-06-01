Потерпілий, який отримав більше десятка проникаючих поранень, перебуває у важкому стані.

В Одесі затримано чоловіка, який поранив ножем пластичного хірурга.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Промисловій наприкінці минулого тижня.

"Під час зустрічі на вулиці Промисловій товариші посварилися. Словесний конфлікт переріс у бійку, в ході якої 28-річний правопорушник завдав 36-річному потерпілому ножові поранення. Про подію поліцейським і лікарям повідомили очевидці", - сказано в повідомленні.

Потерпілого, який дістав проникаючі поранення черевної й плевральної порожнини, госпіталізували. Зазначається, що на встановлення особи зловмисника і його пошуки поліцейським знадобився час.

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Фігуранта - жителя міста Чорноморськ Одеської області - затримали у процесуальному порядку і оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомили очевидці в Facebook, потерпілий - провідний пластичний хірург Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України. При цьому вони вказують ім'я та прізвище медика, і стверджують, що конфлікт стався через його дружину.

Нібито після сварки вона поїхала до матері, куди за нею прибув чоловік. Молода жінка зателефонувала своєму другові-реперу з Чорноморська і поскаржилася, що чоловік її б'є. Знайомий приїхав, і між двома чоловіками сталася бійка.

За словами очевидців, опонент побив медика, який нібито почав погрожувати реперу ножем. Але той відбив удар, дістав свій ніж і поранив лікаря.

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"У хірурга 13 глибоко проникаючих поранень. Оперувала бригада з 5 хірургів понад 4 години. Пробита легеня, печінка, зашивали шлунок і кишечник. Перебував у комі", - пишуть у соцмережах.

Як зазначається, історія заплутана, і на даний час правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Лариса Козова