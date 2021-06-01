Нападники заявляють, що ініціаторами бійки були не вони.

У Рівному чоловік напав на поліцейских, які приїхали на виклик про побиття.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Поліція охорони приїхала на АЗС на виклик, бо там троє хуліганів до непритомності побили хлопця. На місце викликали швидку.

Коли одного з нападників знайшли та затримали, інший кинувся його відбивати. Він бив правоохоронців та шарпав їх за автомат і форму.

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У поліції кажуть, що один із затриманих був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Також чоловік погрожував їм звільненням.

Тепер троє нападників стверджують, що не були ініціаторами конфлікту на АЗС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за опір працівникові правоохоронного органу у зв’язку виконання ним службових обов’язків.

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Автор: Людмила Жерновська