У Миколаївській області на полях, де росте пшениця, сталася пожежа. Інцидент стався на сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади.
Про це Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило у Facebook.
У відомстві уточнюють, що під час інциденту згоріло майже п'ять гектарів пшениці. Вогнеборці загасили пожежу пшениці на корені площею 3 га та пожнивних залишків 1,9 га силами двох підрозділів.
"Повідомлення про те, що горить стерня та злакова культура на спецлінію 101 надійшло о 13:34. Залучивши 1 одиницю техніки ДСНС та 5 осіб, трактор з плугом й трактор з бочкою ПП "Григоренко" о 14:29 пожежу локалізували та о 15:11 ліквідували", - зазначено у повідомленні.
Причини пожежі поки що невідомі. Їх вже з'ясовують.
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