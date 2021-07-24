Вогонь охопив господарчу кімнату на першому поверсі триповерхового будинку.

У Кривому Розі горів будинок для людей похилого віку на вулиці Залізна Саксаганського району.

Про це повідомляє ДСНС в області.

На місце події відправили рятувальників чотирьох пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Вогонь охопив господарчу кімнату на першому поверсі триповерхового будинку. Під час виникнення займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 особи похилого віку (мешканці пансіонату) та 3 медпрацівники.

Рятувальникам вдалося врятувати 22 мешканців будинку – з першого поверху на свіже повітря винесли 14 людей (п’ятьох врятували самі ж працівники пансіонату), з другого – евакуювали трьох людей і ще трьох виведено в апаратах ЗІЗОД.

Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20.

Вогонь знищив старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 квадратів.

До гасіння займання залучено 17 осіб особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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Автор: Яна Ставська