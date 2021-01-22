Таким чином у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові вже четверо затриманих.

Правоохоронці затримали вже чотирьох осіб у справі про пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Затримана дружина орендаря будівлі, яка фактично керувала закладом.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

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Жінка є директором приватного підприємства. Їй інкримінують причетність до організації нелегального приватного будинку для літніх людей. До цього були затримані троє причетних - власник домоволодіння, орендар будинку і адміністратор пансіонату.

"Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор додала, що подружжя, які організували будинку для літніх людей в Харкові, оцінювали послуги перебування в пансіонаті "Золотий час" в середньому в 15 тисяч гривень. При цьому на території поруч з пансіонатом працював офіційно оформлений так званий "реабілітаційний центр" для алко та наркозалежних.

Крім того, як повідомила Венедіктова, слідчі розглядають три основні версії причин пожежі у харківському будинку для літніх людей "Золотий час", внаслідок якої загинули 15 людей.

За її словами, основні версії:

Пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню);

Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

Пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.

Окремо прокуратура та Державне бюро розслідувань з'ясовують, чи належним чином рятувальники контролювали дотримання правил пожежної безпеки у цьому об‘єкті.

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: що відомо

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували. За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

22 січня у Харкові оголошено день жалоби.

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Автор: Вікторія Гордієнко